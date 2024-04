ETTEVAATUST | Lume- ja lörtsisadu on teel

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just Lääne-Eesti saabki kõige rohkem lund ja lörtsi. Põhjuseks madalrõhkkonna liikumistrajektoor – vahetult Eesti idapiiri lähistelt liikudes kandub põhjakaarest keerise külmem sektor just Lääne-Eesti kohale.

Kui mõni päev tagasi sai oma lumeportsu kätte Põhja- ja Ida-Eesti, siis nüüd on järg Lääne-Eesti käes.

Esmaspäeva (22.04.) öösel on ilm lääne pool veel sajuta, kuid tiheneva pilvisuse ja tugevneva põhja- ja kirdetuulega. Õhutemperatuur püsib 0°C vahetus ümbruses. Esimesed lumepilved jõuavad kohale hommikupoolikul. Päeval muutub sadu tihedaks ja ka pisut vesisemaks. Tuul puhub põhjast – kirdest ja puhanguid on rannikualadel 18…21m/s, seetõttu teeb ka tuisku. Esimene suurem sajuvöönd lahkub Lääne-Eesti kohalt õhtutundidel, kuid ilm kuivaks ei jää. Päeval on õhutemperatuur 0…+2°C. Teisipäeva (23.04.) öösel jõuab kohale teine tihe sajuvöönd. Sajab lund ja lörtsi, tugeva loodesse pöörduva tuule tõttu teeb ka tuisku. Õhutemperatuur on 0…+2°C.

Teisipäeva päeval jätkub lume- ja lörtsisadu, mis võib hooti olla tugev. Pealelõunal keeris taandub põhja suunas ja ühes sellega lõppeb pealelõunal ka tihedam lume- ja lörtsisadu. Tuul pöördub enam läände ja hakkab tasapisi nõrgenema, kuid saju ajal tuisust siiski pääsu pole. Õhutemperatuur on päeval 0…+2°C. Maha sadava (märja) lume paksuse osas on siiski teatud erimeelsused – kui läheb kergelt, piirdub lumelisa 3…7cm-ga, kui tõeks saab praegu enamuses olev variant, siis on mõnes kohas oodata 10 või enamgi cm lume- ja lörtsikihti. Selline 0°C ümbruses pendeldav õhutemperatuur ühes tiheda lume- ja lörtsisaju ja tuisga põhjustab märja lume kogunemist puudele. Välistada ei saa ka mõningaid elektrikatkestusi.

Teeolud saavad olema suure tõenäosusega väga keerulised, seega tasuks eriti suverehvidega liiklejail võimalusel teedele uisutama mitte minna. Asja positiivse küljena võiks välja tuua asjaolu, et see madalrõhkkond saab olema pöördepunktiks (vähemalt mõneks ajaks) – ilm hakkab edaspidi tasapisi soojenema ja uut lumesadu hetkel mudelitest ei paista.