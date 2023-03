Esmakordselt Hiiumaal – seenioride meistrivõistlused õhupüssiga laskmises

Seenioride võistluste vanim osaleja oli 86aastane.

Enam kui viiekümnest võistlustel osalenud mehest ja naisest olid edukaimad Männiku laskespordiklubi esindajad, kes said medalid kaela juba laupäeva õhtuks. Hiidlaste jaoks jätkus võistluste nädalavahetus pühapäeval Hiiumaa karikasarja

IV etapiga. Kogu sarja võitjad selguvad 11. märtsil viienda etapi järel.

Aimar Hansen, kes on MTÜ Hiiumaa Laskespordi Klubi eesotsas olnud pea kolmteist aastat, ütles, et kui oleks teadnud, et tuleb nii palju osalejaid, poleks ta ilmselt julgenud vastutust meistrivõistluste korraldamise eest enda peale võtta. Võistluse kohtunik Tiit Vannas sõnas, et ettevalmistustega alustati päeva juba hommikul kella poole üheksa ajal. Lõpuks registreerus osalejaid oodatust rohkem ning viie vahetuse asemel tuli võistelda hoopis kuues. Õhtu lõppes korraldajate jaoks alles kella kaheksa paiku.

Eelmised seenioride meistri­võistlused õhupüssist laskmises toimusid Haapsalus, kus osalejaid oli kolmekümne ringis. Kui mandri­rahvas algul nurises, et tuleb Hiiumaale tulla, siis lõpuks olid kohal kõik, kes tulla said, lausus Aimar Hansen. Seekordne kõige eakam osaleja, Männiku laskmisklubi esindaja Kalju Lesta, on sündinud aastal 1936. Mees ütles, et alustas alaga kolme­kümneselt lihtsalt igavusest, kui töötas Venemaal autojuhina. Graafik oli selline, et nädal tööl ja nädal vaba. Vaba ajaga tuli midagi pihta hakata. „Autobaasil oli lasketiir ja nii see läks.“

Samast klubist osales võistlustel ka temast aasta noorem Olav Saul, kes alustas laskespordiga alles pärast 50. eluaastat ja pälvis seekord oma vanuseklassis neljanda koha.