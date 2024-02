Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar.

Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise päev on eredalt meeles. „Öösel vaatasime telerist, kuidas Allar Levandi võitis Calgary taliolümpial pronksmedali kahevõistluses,“ meenutas ema. Ta lisas, et siis hakkasid tuhud. Poiss sündis järgmisel õhtul pool üksteist.