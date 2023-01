Eelmisel nädalal tähistasid kodutütred oma tegutsemise 91. aastapäeva. Sel puhul tunnustati

neid noori, kes enim tarkuseteri kogunud, ja tarmukate kodutütarde juhendajaid.

Alati on rõõm, kui märgatakse neid, kes teinud rohkem ja paremini, kui neilt oodati. Nii sai ka Lääne ring­konna 2022. aasta Kodutütarde noorte­juhiks Hiiumaa jaoskonna vanem Julia Gurjeva. Aasta kodutütar 2022 Lääne ringkonnas on Pühalepa rühma juht Riin Padu.

Julia ja Riin on kutsutud ka 28. jaanuaril Tartusse, Kaitseliidu parimate tunnustusgalale, kus valitakse 2022. aasta noorkotkas, kodutütar, Noorte Kotkaste noortejuht, Kodutütarde noortejuht, naiskodukaitsja ning kaitseliitlane.