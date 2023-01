Elu veereb läbi aastakümnete rooliratast keerates

Aasta esimesel päeval tähistas põline Jausa küla mees Jaan Pomerants oma 75. sünnipäeva. Sellest pea 60 aastat on ta pidanud autojuhi ametit.

Suure tee äärest paarisaja meetri kaugusel oleva talu õue tagurdab hiidlastele tuttava kirjaga kaubaauto. Pomtrans seisab kongi küljel. Kabiinis istuvad viimastel aastatel lisaks Jaanile, kes seda juhib, ka tema abikaasa Maret ning nende truu koer, mustakarvaline Willi. Maret on Jaanil kaasas kui seltsiline ja abiline. „Naise saadan paberitega ette, ta võtab esimese löögi enda peale, siis tulen ise kaubaga järele,“ naljatab Jaan. Willi ootab kaupa maha või peale laadides pererahvast kabiinis. „Ta on 500 000 kilomeetrit läbi sõitnud – Hiiumaal teist sellist koera pole!“ teatab Jaan uhkusega.

Sügis-talvine töönädal näeb välja selline: mandrile mineku hommikul on äratus kell neli, pooleseitsmese praamiga Rohukülla, terve päev sõitu ja tagasi kodus ollakse pool kaheksa õhtul. Hiiumaal algab päev kell kaheksa hommikul ja lõpeb umbes kell kuus õhtul, kui kogu kaup on laiali jaotatud. „Varustan kogu Hiiumaad Saku toodanguga, nii poode kui kohvikuid,“ selgitab Jaan. „Ainult apteeke ei varusta!“ viskab ta ehthiidlaslikku nalja. „Praegu on palju vaba aega, aga kevadest septembri lõpuni tegin kaks reisi nädalas ja käru oli ka taga,“ räägib ta ja lisab, et suvekuudel joovad Hiiumaal asujad üle saja tonni Saku Õlletehase toodangut kuus.