ELF tunnustab Kliimaministeeriumi otsust

Eestimaa Looduse Fond (ELF) tunnustab Kliimaministeeriumi värsket otsust, võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 7000 hektarit vanu ja liigirikkaid riigimetsi. Samas rõhutab keskkonnaühendus, et ka plaanitavast kaitsealast väljapoole jäävates Hiiumaa riigimetsades leidub olulisi loodusväärtusi ning neid metsi tuleks majandada püsimetsana.

ELF innustab Kliimaministeeriumit kaitse alla võtmise otsust ka kiiresti ellu viima. “On tähtis, et vanad ja võimsad Hiiumaa metsad saavad hoitud ning neid ei saa tugeva raiesurve tuules lagedaks raiuda. Need metsad on koduks tuhandetele liikidele ja väga kallid hiidlastele,“ rääkis ELFi metsaekspert Liis Kuresoo. “Samas tuleb tagada, et ka kompromisslahendusest välja jäänud riigimetsi ei raiutaks lagedaks, vaid majandataks püsimetsana. Seda enam, et kohalik kogukond avaldas hiljuti toetust sealsete metsade keskkonnasõbralikumale haldamisele,“ lisas Kuresoo.