Dr Paesüld ja Dr Prigoda loobuvad praksisest

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023.

Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette teatada ja haigekassal ehk tervisekassal on nüüd pool aastat aega uute perearstide leidmiseks. Samuti on kahe kauaaegse ja armastatud arsti patsientidel aega harjuda mõttega uuest perearstist – Paesülla ja Prigoda nimistutes on vastavalt 1785 ja 1402 isikut.

Tervisekassa pressiesindaja Sander Rajamäe ütles, et avaliku perearstikonkursi kuulutavad nad mõlemale vabanevale nimistule välja järgmise aasta jaanuaris.

Küsimusele, kas üldteada perearsti­nappuses on üldse lootust, et Hiiumaale uued perearstid leitakse, vastas Rajamäe, et teadaolevalt on praegu kaks potentsiaalset kandidaati, kes on huvitatud Hiiumaale nimistu võtmisest.

Vald on juba suhelnud haigekassa ja terviseametiga ning mullu algatas saarel tööd alustava perearsti toetuse maksmise. Ühekordse toetuse summa on 25 000 eurot ja toetuse saanud perearst peab saarel patsiente teenindama vähemalt viis aastat. Esimesena sai toetuse tänavu juunis Käinas tööle asunud perearst doktor Helve Kansi.