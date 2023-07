Eestlane kannatab lõputult valu ja vaeva, enne kui viimases hädas arsti juurde läheb. Aga siis on asi juba nii hull, et tema suust kostab karjatus: „Doktor, appi, ma enam ei suuda!“. Ja arst mõtleb endamisi: „Kus te varem olite, nüüd on juba hilja!“, aga välja öelda ta seda muidugi ei saa. Etenduses tahavad mitmed patsiendid doktori jutule pääseda, aga kas ja kuidas nad abi saavad, see selgub ehtsa huumori vaimus. Doktor peab ka siis diagnoosi panema, kui ta kahtleb, kas süütu nunn on tõesti rase… Selle komöödia kirjutas ameeriklane John Patrick ja lavastas Anne Paluver, mängivad Henrik Normann, Kaili Närep, Vladas Radvilavicius ja Lisabet Loigu. Nad saavad ennast proovile panna mitmetes erinevates osades, sest laval on arstid ja õed, nais- ja meespatsiendid. Ja algavadki pöörased lood hämmastava doktori vastuvõtul. „Doktor, appi!“ etendub Kärdla Laululaval 22.07 kell 19.