Hiiu Lehe valimisdebatt tõi erakonnad ühe katuse alla kokku

Hiiu Lehe valimisdebatt tõi Kärdlasse kõikide erakondade esindajad, kes suures plaanis on saare tuleviku osas ühel meelel. Iseasi, kuidas riigi tasandilt Hiiumaale kasulikke otsuseid tuua.

Kärdla sadamas undab tormituul. Restorani Kork maast laeni akendest on näha, kuidas seitse reas istuvat inimest vaheldumisi mikrofoni räägivad. Võimalik, et just nendel hetkedel sai keegi Hiiu Lehe valimisdebatti jälginutest kinnituse, kelle poolt oma hääl 5. märtsil Riigikogu valimistel anda, sest nii nagu debatti sisse juhatades ütleb Hiiu Lehe peatoimetaja Piret Eesmaa, räägitakse täna „Hiiumaa kõige põletavamatest küsimustest, mis inimestele huvi on pakkunud ja muret tekitavad.“