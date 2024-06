Bolti arendusjuht Henri Arras selgitas, et mujal Eestis on Bolt seotud ikkagi linnadega. See tähendab, et kui isegi tellitakse Bolti teenus kuskile maapiirkonda, tuleb ta ikkagi linnast.

Arras ja firma sõiduteenuse juht Oscar Rõõm näeksid aga Hiiumaal olukorda, kus Bolt teenuse pakkujaid on kõikjal saarel ning seega oleks teenus paindlik. Arras ütles, et ühistransport liigub ikkagi kindlatel kellaaegadel ja alati mitte sinna, kuhu inimesel vaja.