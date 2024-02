GALERII | Hiiumaa haigla ärkas uuele elule

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme sõnul algasid tööd uuendamise ettevalmistamiseks juba üheksa aastat tagasi, kuid reaalse ehituseni jõuti alles 2022. Ta tõdes, et kogu protsessi jagus nii jamasid, õnnestumisi, põrumisi kui ka emotsioone.

Vahepeal on olnud COVID-pandeemia, Ukraina sõda, hinnatõusud, tarneraskused ja veel mitu muret. Ta märkis ära, et vaatamata kõigele toetasid Hiiumaa haigla uuendamist kõik poliitikud, kes tol perioodil ühel või teisel ajahetkel võimul olid. Tamme sõnul on haigla väga suur asi kogu Hiiumaale. Riina Tamm tänas eriliselt haigla haldusjuhti Tõnis Laanemäed, kelle tööle asumise ajal 2018 hakkas projekt selgemaid piire võtma ning keda ta nimetas haigla uuendamise südametunnistuseks.