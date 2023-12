Aukodanik Tüürist valmis traditsiooniline portree

Reedel esitleti Nelja nurga galeriis Hiiumaa aukodaniku, Erkki-Sven Tüüri portreed. Valla aukodaniku tiitliga käib koos võimalus tellida portree, mille teostajaks valis helilooja Tüür kunstnik Valev Seina.

“Väga keeruline on maalida inimest, kes on pidevalt lennus,” rääkis kunstnik loovprotsessi kirjeldades. “Kuna Tüür on ka metsa ja mere inimene, siis aluskangaga püüdsin edasi anda temale loomupärase keskkonna tunnetust. Ma ei tahtnud Tüüri kujutada otsevaates, sest inimesel on oma tee käia ja ta vaatab ikka silmapiiri suunas.