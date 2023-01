Askuse naised võitlesid koduturniiril välja pronksid

Nädalavahetusel Hiiumaa Spordi­keskuses peetud turniiril Kärdla CUP korvpallis 2023 jõudis neljast Hiiumaad esindanud võistkonnast pjedestaalile üks. Hiidlaste korvpalli­klubi Askus naiskond võitles N35+ vanusegrupis välja kolmanda koha ja sai kaela pronksmedalid.

Naiskonnas mängisid (pildil vasakult) Külli Friedemann, Ülle Paasoja, Ulvi Sedrik, Viive-Kai Rebane, Hanna Haavapuu, Maria Reino, Marika Koppel ja Jaana Üksik.

Meeskondadest esindasid hiidlasi Korvpalliklubi Askus, kes sai M25+ vanusegrupis teise koha, Hiiumaa Koondis sai M35+ vanusegrupis teise koha ja BC Käina oli samas vanusegrupis seitsmes.

23 aastat kestnud turniiri jooksul on Hiiu naiste arvel hõbemedalid 2000. ja 2022. aastast (35+ vanuseklassis) ning pronksid aastatest 2006., 2014., 2019. Hiiumaad esindanud meeskondadel on nende aastate jooksul kogutud kümme pjedestaalikohta.

Turniiri algatanud Mati Kiiver ütles, et koroona tõttu vahele jäänud turniir nihutas ühte toimumiskorra ja aastanumbri – 23. ja 2023 – ning missioonitunnet turniiride korraldamiseks tal jagub. 23. Kärdla karikaturniiril korvpallis osales 27 võistkonda, 20 meeskonda ja seitse naiskonda. Teist aastat peeti mängud uues Hiiumaa spordikeskuses. Turniiri peasekretär oli Koit Kalmus, korraldajad Kati Barinov ja Mati Kiiver.