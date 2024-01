ARVAMUS | Troopikamere saar – Hiiumaa

Sotsiaalmeedias jagati pilti mere kohale kaarduvate rannaleppadega Hiiumaa põhjarannikust. Pilt oli äravahetamiseni sarnane kujutlusega lõunamere palmisaare rannast. Mõni ime siis, et pildi jagaja lisas pildile hüüatuse: „Hiiumaa on Bali saar!“ . Võrdlus oli sedavõrd häiriv, et postitasin: „Hiiumaa on Hiiumaa!“. Eks ikka selleks, et rõhutada meie saare lihtsat omanäolisust, mis väärtusena ei vaja võrdlemist mingi etaloniga kaugel eksootikas.