Tallinnas, Tartus ja neid ümbritsevates asulates on märksa kõrgemad palgad kui ülejäänud Eestis. Kui Harjumaal on Statistikaameti andmetel keskmine palk 2093 eurot, siis Hiiumaal 1404 eurot.

Harjumaa ja Hiiumaa keskmine väljamakstud pension on aga pea sama suur – vastavalt 730 ja 734 eurot. Kuigi Eestis on pensionid madalad, on nad vähemalt võrdsed. Kõige jõukamad pensionärid elavad Viimsis, kus keskmine pension on 794 eurot.