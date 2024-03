ARVAMUS | Milleks meile teatrit?

Teatriteel, mida olen käinud üle 30 aasta, on ikka ette tulnud nii ülevaid hetki, mil olen saanud vaatajaid rõõmustada kui ka päevi, mil on raskem oma tööd teha. Suuri õnnestumisi on aidanud vaos hoida ning keerulistest hetkist välja tulla teatrikoolis omandatud teadmine, mis on aastatega praktikas kinnistunud, ehk vastus küsimusele – miks on näitleja siia ellu kutsutud?