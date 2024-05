ARVAMUS | Me peame rääkima raiskamisest!

Aja, võimaluste, raha, inimeste, usalduse, talendi ja loodusressursside raiskamisest.

Meeleolud Euroopas on ärevad. Sõda Ukrainas on viinud rahu-illusiooni. Lisaks pole me täielikult ületanud koroona ja energiakriisi mõjusid. Ühiskondlik stress sellest kõigest muudkui kuhjub.

Just nüüd, kui Euroopa on jõudnud oma sõltuvust ja reostust vähendavate muutuste lävele, hakanud pöörama reaalset majandusstruktuuri jätkusuutlikuks, on suured fossiilmajanduse lobigrupid pääsenud taas otsustajate ringile lähedale. Plaan rohemuutustele kaigas kodaratesse pista on töös.