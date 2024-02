ARVAMUS | Kas 17 eurot palgatõusu vääris streiki?

Hiljutine õpetajate streik Eestis oli ajalooline sündmus, mis tõi esile tungiva vajaduse haridustöötajate paremate töötingimuste ja töötasu järele. Õpetajad tuletasid jõuliselt meelde, et pea kõik erakonnad lubasid valimiste eel maksta haridustöötajatele Eesti keskmisest kõrgemat palka. See on vajalik ka sellepärast, et tulevikus oleks õpetajaameti valijaid, kes meie lastele klassi ees tarkust jagaksid ja nii neile elus paremad võimalused kindlustaksid.