ARVAMUS | Eurovalimistel on suurem mõju kui me arvame

20 aastat Euroopa Liidu liikmena on toonud Hiiumaale kümneid tuhandeid välisturiste, kes jätavad siia oma raha ja kasvatavad sellega meie kõigi jõukust. See kõik on võimalik tänu vabadustele – vabalt liikuda, vabalt tulla ja soovi korral siia jäädagi.

Hiidlastel on väge! Seda ürgset, tuultest ja mereveest vormitut, ise hakkama saajate, veidi jonnakate, aga tormide kiuste ikka edasi rühkivate inimeste väge. Teatud eraldatus annab saartele müstilise tõmbe – tekitab tungiva soovi seda külastada ja siia paiksemakski jääda.

Kaitseme vabadust!

Elame ajajärgul, mil vabadused Euroopas on löögi all. Esimest korda pärast teise maailmasõja lõppu käib Euroopas täiemahuline sõda. See ei ole mitte ainult Venemaa sõda Ukraina vastu, vaid agressiivse impeeriumi püüe kustutada Euroopa kaardilt vaba riik. Euroopa peaks vabadust kaitsma, kuid kahjuks tuleb seda nii mõnelegi Euroopa valitsusele endiselt meelde tuletada.