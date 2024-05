ARVAMUS | Euroopas peab Eesti seisma sirge seljaga

Eesti saadikud peavad Euroopas seisma sirge seljaga eestimaalaste sh hiidlaste huvide eest. Järgmisel perioodil on äärmiselt oluline seista selle eest, et kõik liikmesriigid saaksid energeetiliselt sõltumatuks ja seeläbi saavutaks energeetilise sõltumatuse ka Euroopa Liit. Energeetiline sõltumatus tähendab, et tuleb toota kütuseid, elektrit ja toitaineid piisavalt, et katta siseriiklikud vajadused ning jääks üle ka ekspordiks.

Just eksport on see, mis suurendab rahvuslikku rikkust. Keskerakond seisab selle eest, et nii Euroopa struktuurifondide toetused kui ka riiklikud meetmed jõuaksid pealinnast kaugemale piirkondadesse ning soovime, et omavalitsustel tekiks võimalus toetuse taotlemiseks otse ilma riikliku sekkumiseta. Loomulikult peavad ka omavalitsused, eriti saared mõtlema, kuidas tulla toime kui ühendused mandriga pikemaks ajaks katkevad.