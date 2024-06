ARVAMUS | Ääremaastumine on mõtteviis

Meile on väiksest peale rõhutatult sisendatud, et me oleme läbi aastasadade olnud orjarahvas, aga alles viimased paarkümmend aastat on sinna kõrvale kerkinud ka jõuliselt ajaloo teine külg. Et me oleme olnud ka viikingirahvas, oluline rahvusvaheline kaubandussõlm, pea igas sadamas on olnud hiidlane, kes mingi hetk tuleb tagasi nii teenitud raha kui ka teadmiste ja kasvanud eneseusuga. Hiiumaalt ja Eestimaalt on pärit mitmeid oma aja helgemaid päid, mis jällegi numbriliselt võib olla väike arv, aga suhtarvuna rahvastikku kindlasti maailmas esirinnas. Ei oska seostada ainult ühe konkreetse teguriga, aga millegipärast on just viimase paarikümne aastaga ka meie noored hakanud julgemalt avastama maailma, loonud maailma muutvaid ettevõtteid ja võtnud ennast kui võrdset globaalses mastaabis oma valdkonna tippudega.