Anni ja Mait Paulus tõid unustatud kasvuhoonesse värsked kurgid

Sõit külla Hiiuapu nimelisele pereettevõttele Viilupi külas viib läbi Günther-reindorflikult härmatanud jaanuari hommiku. Tuleb välja, et ka Hiiumaal on võimalik ära eksida. „Me elame suure tee ääres metsa sees,“ naerab Anni Paulus, OÜ Hiiuapu perenaine.

Tõesti, talvise metsariba tagant hakkab paistma õdus kollase majaga õu. Kasvuhoone ja selle kõrval tellistest majandushoone, saun ja taamal peenramaa. „Maad on meil kokku kümme hektarit ehk ruumi tegutseda küll,“ selgitab Anni. „Eemale, metsa alla tulevad kevadel rendilambad, kes võsase ala korras hoiavad – need lähevad sügisel koju tagasi.“

Hiiuapu on Anni ja Mait Pauluse pereettevõte, kus tegeletakse kurkide kasvatamise ja hoidistamisega. Nad on tegutsenud alates 2021. aasta juunist. Äri aitasid käima tõmmata PRIA noore taluniku ja Hiidlaste Koostöökogu LEADER toetused. Anni ütleb, et toetused on toredad, kuigi tegelikult meeldiks ilma nendeta hakkama saada. „Alati ei lähe ju nii, kuidas unistad,“ arvab ta. Sellegipoolest on nad toetuste abil ühe oma kasvuhoonetest suurelt jaolt korda saanud.