Andrus Roosa tabab õige hiiu nalja lennult

Hiiu naljade ülestähendajana tuntud kõplane kahetseb vaid seda, et nalja­lugusid liiga hilja kirja hakkas panema.

Küünlapäeval elutee kuuekümnendast verstapostist möödunud Andrus on oma sünnipäeva aastaaja suhtes veidi kriitiline, sest kõik teised pere­liikmed saavad soojemal ajal õues pidutseda. Tema peab siseruumides hakkama saama. Seda enam, et kui juba pidu, siis Andrus võtab selle ette suure suguvõsaga.

„Ainuüksi ema peres oli 16 last, kellest täiskasvanuks sai küll kümme ning ega isa poolt ka just vähe sugulasi pole,“ räägib Andrus suurest suguseltsist.