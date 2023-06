Andmed, tehnoloogia ja netikasiinod – mis neid ühendab?

Pärast kasiinode interneti avarustesse kolimist on toimunud plahvatuslik areng ja levik. Need on muutunud lihtsasti ligipääsetavateks mängukeskkondadeks iga mänguhuvilise kodus. Ava vaid sobiv netikasiino veebileht ning hakka mängima. Kuid oled sa mõelnud, kuidas jõuda selle õige ja turvalise mängukeskkonnani selles kirjus netikasiinode veebimaailmas? Tuleme siinkohal sulle appi ja jagame mõned head soovitused.

Eesti hasartmänguturul on olemas hulgaliselt erinevaid netikasiinosid. Samas on ka selliseid ülevaate veebilehti, mis on sisult täiesti eestikeelset infot sisaldavad. Selliste veebilehtede eesmärk on mängijateni tuua selge, adekvaatne ja usaldusväärne info nende kasiinode kohta, mis on Eesti mängijatele kättesaadavad ja samas ka kenasti turvalised mängukeskkonnad. Üheks selliseks veebileheks on Playin.ee. Enne mängima asumist on igati asjakohane selle veebilehega lähemalt tutvust teha ning lugeda erinevaid kasiinode ülevaateid, otsida parimaid boonuspakkumisi ja teada saada vajalikud juhised, reeglid ja tingimused.

Oluline on teada, et nimetatud veebilehel on tutvustatud ainult neid kasiinosid, millel on Eesti hasartmängu turul tegutsemise jaoks vastav tegevusluba ehk litsents saadud Eesti Maksu- ja Tolliametilt. Kui oled jõudnud juba selleni, et tahad erinevate mängude kohta rohkem teada saada, siis soovitame põhjalikumat infot lugeda sellelt veebilehelt www.playin.ee/kasiinomangud/. Siingi on välja toodud ainult nende netikasiinode mängud, mis on turvalised ja omavad tegevuslitsentsi.

Tehnoloogilise poole pealt vaadatuna on netikasiinod väga hästi arenenud ja kaasaegseid lahendusi kasutavad mängukeskkonnad. On olemas spetsiaalselt netikasiinodele mänge tootvad ettevõtted, kes on samal ajal ka tehnoloogiliste lahenduste arendamisel eestvedajateks. Nad on suutelised looma uusi mänge selliselt, et need arvestavad nii kasiino poolt esitatavaid tehnilisi nõudeid, mille hulka kuuluvad panustamise, võiduni jõudmise ja väljamaksetega seotud aspektid. Samas tuleb kõik see teha mängija jaoks mugavaks ja lihtsasti kasutatavaks. Nii kuidas üleüldiselt infotehnoloogilisi lahendusi maailmas juurde tekib, nii püüavad ka kasiino mängude tootjad oma mänguarenduse protsessides uusi lahendusi kasutusele võtta.

Andmed ehk isikuandmed ja nende kaitsmine

Jõudes uuesti küsimuseni, et kuidas on omavahel seotud andmed, tehnoloogia ja netikasiinod, saame seda vastust otsides avada teemat isikuandmete aspektist lähenedes.

Iga netikasiino peab olema kasutusele võtnud sellised tehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad mängijatel teha turvaliselt sissemakseid ja samas ka väljamaksed võitude näol tahab iga mängija korrektselt ja ausalt kätte saada. Ja siinkohal tulevad mängu juba isikuandmed, mis on privaatne info. Privaatsus ja õigus oma andmete kaitsmisele on midagi sellist, mis on reguleeritud andmekaitse seaduste ja erinevate privaatsuspoliitikatega. Euroopa Liidus toimib juba viis aastat üleüldine ühtne andmekaitse reeglistik, mida tuntakse lühendiga GDPR. Iga netikasiino peab olema oma veebilehel kättesaadavaks teinud privaatsuspoliitika, kus ta põhjalikult räägib lahti, miks isikuandmeid kogutakse, mille jaoks isikuandmeid kasutatakse, kui kaua isikuandmeid säilitatakse ja millised õigused on tagatud nende kasiinos iga mängija isikuandmete kaitset silmas pidades.

Kaugeltki mitte kõik netikasiinod pole need, kellena nad näivad. Isegi kui esmapilgul paistab mängima asumine äärmiselt lihtne ja kogu veebikeskkonna ehitus näib ahvatlev ja meelitav, siis heida kasvõi kiire pilt veebilehe jalusesse ja vaata, kas seal on toodud privaatsuspoliitika lugemiseni viiv link. Kas on olemas kontaktandmed, nt e-posti aadress, mille abil saad ühendust võtta klienditoega? Kas saad lihtsalt jõuda boonuspakkumiste tingimuste ja reeglite lugemiseni? Millised on üldised selle netikasiino kasutustingimused ja reeglid? Kui kõigile nendele küsimustele konkreetse netikasiino veebilehelt vastuseid ei leia, siis siin on ohumärk, mida tuleb kindlasti märgata ja ennekõike loobuda sellel kasiino veebilehel oma isikuandmete ja krediitkaardi turvakoodide sisestamisest.

Isegi kui leiad, et sellist eeltööd ei taha suvaliste kasiinode puhul teha, siis sinu jaoks on parim variant mängida nendes netikasiinodes, mida tutvustatakse selle artikli alguses välja toodud veebilehe kaudu. Kinnitame veelkord, et sealsed netikasiinod on just sellised, mis omavad Eesti hasartmängu turul tegutsemiseks vastavat litsentsi. Turvalist ja teadlikku lustimist!

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!