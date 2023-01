Analüüs: Hiiumaa lähedale meretuuleparke rajada ei saagi?

Värskelt valminud Hiiu mereala ruumianalüüs pakub tuuleenergeetika kavandamiseks uusi sobivaid alasid Hiiumaast lõunas ja kaugel läänes, kuid mitte seal, kuhu on esitatud meretuule­parkide hoonestusloa taotlused.

Ruumianalüüsis on toodud tuule­energeetika planeerimiseks kaks kõige sobilikumat asukohta – 137 km2 suurune ala Hiiu mereala lõunaservas ning 745 km2 suurune ala läänes, Hiiumaast kaugel, Eesti majandusvööndis.

„Suurem ala asub teisel pool rahvus­vahelist laevateed Eesti majandus­vööndi tagumisel piiril ja võib olla sobilik ujuvtuulikute jaoks,“ selgitas rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik Lembe Reiman saadetud pressiteates.

Reimani sõnul oli ruumi­analüüsi eesmärk selgitada, kas sealsetesse vetesse on põhimõtteliselt võimalik tuuleparke planeerida. „Analüüs ütleb, et põhimõtteliselt oleks see võimalik nende kahe ala piires ning juba taotletud alad on tuuleparkide arendamiseks pigem ebasobivad,“ ütles Reiman Hiiu Lehele.

Edasi on vaja riigil otsustada, kas algatada Hiiu merealal tuuleenergeetika arendamiseks vastav planeering, kuna meretuuleparkide rajamise eelduseks on planeeringu olemasolu.