Amet tuleks välja mõelda asjadest, mida endale meeldib teha

Rain Ventsel (31) on kogu maailmas hinnatud filmi­treilerite muusikaprodutsent. Teda on kutsutud tööle nii Hollywoodi kui Londonisse, aga tema kolis päriselt Hiiumaale ja valis töötamise kodus.

Hiiumaale võib tulla niimoodi, et sõidad mööda suurt teed saarele ringi peale ja lähed koju tagasi. Aga võib ka proovida suurelt teelt maha keerata ja avastada väikeseid külasid ja salamaailmu, mille jaoks on Hiiumaal ruumi. Üks niisugune väike maailm on Haldreka külas, igivanas talukohas, kus elab Rain Ventsel. Tema mõtted aga pole ilmselt mitte alati siin. Võibolla on need Los Angeleses, kus Hollywoodi filmitreilerites kõlab tema ettevõtte loodud muusika, aga võibolla hoopis kosmoses, mille vastu Rain on huvi tundnud nii kaua, kui mäletab. Talukoha väravat valvab Raini koer Yeti. Uksel on vastas robottolmuimeja ja kaks väga uudishimulikku kassi. Tolmuimeja läheb oma teed, aga kõigi teistega saame tuttavaks – Raini elukaaslase Signe, veel kahe kassi ja ühe kutsikaga. Nemad ongi Raini perekond.