Algas lastele suunatud konkurss „Lumest lumele 112“

Laste teadlikkuse tõstmiseks hädaabinumbrist 112 korraldatav foto- ja videokonkurss leiab aset sotsiaalmeedias. Võistlustöödel tuleb kujutada lühinumbrit 112 ja inspiratsiooni ootab Häirekeskus ammutama lumest. Konkursil osalema on oodatud lasteaiad, koolid, noorte huviringid, aga ka pered üle Eesti. Tehtud fotod või videod tuleb postitada võistluse nimega ürituse seinale Häirekeskuse Facebooki lehel.

Foto- ja videokonkursi „Lumest lumele“ eesmärk on tõsta laste teadlikkust hädaabinumbrist 112. Võidutööd selgitab välja Häirekeskuse žürii. Meeldejäävamate piltide ja videote autoreid ootavad auhinnad. Fotosid ja videoid saab postitada 11. veebruarini.

Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul on lapsed tublid hädaabinumbrile helistajad. „Nad kuulavad tähelepanelikult päästekorraldaja juhiseid ning täidavad väga hoolikalt saadud korraldusi, kuniks saabub politsei, pääste või kiirabi. Just kuulamisoskuse poolest on lapsed suurepäraseks eeskujuks täiskasvanutele,” ütles ta.