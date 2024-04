Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste ahela, mis puudutab minu kui Kärdla osavalla vanema ametist vabastamist. Kõik selles loos on faktiliselt tõestatav. Lisaks on selles loos vähemalt üks valetaja, kuid ilmselt on neid rohkem. Kes, saab lugeja ise otsustada.