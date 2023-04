Aiandusfilmide festival, aga mitte ainult

13.–14. aprillil Suuremõisa lossis toimunud aiandusfilmide festivalil räägiti filmide vaatamise kõrval sellest, miks pärandsordid üldse tähtsad on. Õppija Anni Oja, kes ise rääkis pärandsortide päästmisest Mehhikos, meenutas: „Mäletan lapse­põlvest, et vanaema võttis alati ise sügisel seemet – riiulinurgal kolletas suur seemnekurk, lüdisime kuivi ube ja herneid, panime ajalehele tilli­sarikaid kuivama. Nüüd on kuidagi nii iseenesestmõistetavaks saanud igal kevadel uued seemned osta… Aga mis siis, kui ühel aastal enam seemneid ei müüdaks?“ Pärandsordid on kadumas ja asendumas GMO-muundatud ja patenteeritud sortidega.