AHTO ILMAJUTUD | Taevasse võib eksida mõni üksik pilv

Ilmad on jätkuvalt suvised. Sademeid eriti oodata ei ole, kuid nädala teises pooles võib mõni rünksajupilv siiski ka Lääne-Eestisse ära eksida.

Teisipäeval (28.05) jätkub kõrgrõhkkonna ülemvõim. Ilm on laialdaselt päikeseline. Päeva peale siin-seal rünkpilvi areneb, kuid sadu nendest enam tulla ei tohiks. Kui, siis vaid mõni üksik vihmahoog, kuid pigem on tõenäosus veel selleks küllaltki väike. Tuul puhub ikka lõunakaarest ja on nõrk. Päeval on sooja 25…28°C, mere ääres 20°C ümber ja veidi allagi.

Kolmapäeval (29.05) taandub kõrgrõhkkond kaugemale, kuid jääme siiski selle serva. Lisandub niiskust. Öö on kuivem, päeval areneb siin-seal rünkpilvi, mis varjutavad mõnel pool päikest. Mõni neist võib saada ka saju- ja äikeseküpseks. Sadu saab aga sel juhul olema lokaalne ja seda ei jagu kindlasti igale poole. Tuul on nõrk, vaid äikesepilve all on tugevamaid puhanguid.

Öösel on õhusooja 14…17°C, päeval 22…26°C, mere ääres ja sajuhoogude all on 20°C ümber.