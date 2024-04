AHTO ILMAJUTUD | Põhjakaarest võib isegi lörtsi tulla

Tõeline kevadsoe on mõneks ajaks minevik ning järg on taas Atlandi madalrõhkkondade käes. Need toovad vihma ja jahedust. Uue nädala algul keerab õhuvool põhjakaarde ja paraku tundub, et ei ole pääsu ka lörtsist.

Reedel (12.04) oleme lõunast mööda libiseva lauge kõrgrõhkkonna servas. Ilm on sajuta, on pilvelaamu, kuid mõne pilve vahelt piilub aeg-ajalt ka päike.

Tuul puhub läänekaarest ja on mõõdukas, rannikul on puhanguid 10 m/s ümbruses ja veidi üle selle. Õhutemperatuur on päeval 10°C ümber, vahetult tuulele avatud rannikualadel on mõni kraad jahedam.