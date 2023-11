AHTO ILMAJUTUD | Lumetormid tulevad taas

Esimene lumetorm on möödunud ja ilm keerab kindlalt talve suunas. Möödunud tormi tugevaimad puhangud jäid 29…30 m/s vahele, täpselt nagu prognoositud. Hiiumaal said enamus paigad ka värske, kuid vesise lumevaiba. Ees on ootamas lumelisaga rahulikumad päevad, kuid uus nädal tõotab alata uue lumetormiga, mille toob lõunatsüklon, millel üldjuhul on kaasas suur ports niiskust. Seekord on aga õhumass tunduvalt külmem ja sajud tulevad kõikjal kindlalt lumena.