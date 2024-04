Eeloleva nädala ilmad tulevad tunduvalt jahedamad. Suuri sademeid näha ei ole, kuid kohatised hoogsajud võivad tulla nii vihma, lörtsi, lume kui ka lumekruupidena.

Teisipäeval (16.04) liigub üle Läti ja Leedu madalrõhkkond. See on küllaltki väheaktiivne ja tuult ei paisuta, kuid hoogsajupilvi suudab siiski üles ajada. Soojakraade on päeval +3…+4°-st rannikul +6…+8°C-ni rannikust eemal.