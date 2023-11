AHTO ILMAJUTUD | Ees ootavad jahedamad ilmad

Soojemad ilmad on vähemasti mõneks ajaks lõppenud ja ees ootavad külmemad ning väheste sademetega ja nõrga tuulega päevad. Nii mõnelgi päeval piilub üle pika aja pilvede vahelt ka päikest.

Täpset sajufaasi on aga raske öelda, kuna temperatuur on 0°C ümber, kuid kuna kõrgemates kihtides on õhumass külm, siis pigem on enamus sadusi tahkemas faasis.