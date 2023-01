Aga, mis oleks olnud kui…

Inimeste turvatunde tagamisel on hästi oluline teadmine, et kuskil on keegi, kes saab sulle appi tõtata. Laupäevane juhtum, kus Kärdla politsei merepäästeüksus hädas olnud meremehele appi tõttas, tõstis seda mõõdikut kindlasti omajagu kõrgemale.

Merepäästjate reageerimine ja koostöö laevaga näitab, et valmisolek ja võimekus aitamiseks on olemas. Mitte, et keegi selles kahelnud oleks, aga hea on ikkagi, kui see vahel kinnitust leiab. Tubli töö!

Aga siiski.

Kogu selle loo juures jääb kripeldama politsei kommentaar, et kopter ei saanud reageerida. Kindlasti oli selleks mõjuv põhjus: kas vajas keegi kiiremat abi või ei olnud võimalik sellel konkreetsel juhtumil abi anda.

Kuid siiski peaks olema Eestis olemas taoline võimekus, et kopter saab alati reageerida. Teada on, et Eestiski on plaanitud soetada rohkem meditsiinikoptereid, kuid kärpe­krokodillid on need alla neelanud. Vast oli see siis kokkuhoiu koht. Aga kui oleks kehva suusailma asemel olnud kärekülm pakane ning merepäästjad oleks olnud võimetud? Kapteni viimine Hiiumaalt edasi Tallinna viitab, et tegu ei olnud millegi kergega, vaid tõsise murega.

Vahel peaks keegi poliitikutele meelde tuletama, päästevalmisolek ja meditsiiniabi ei ole kohad, mille pealt kokku hoida.

Hea, et niigi läks.

RAUL VINNI