Emmastes reedel toimunud aasta ema tunnustusüritusel pälvis tiitli nelja lapse ema Ülle Vaga.

Naise esitasid kandidaadiks tema kolleegid Hiiumaa sotsiaalkeskusest. Kandidaadi iseloomustuses ütlesid nad, et Ülle kasvatas nelja tänaseks täiskasvanud last 90ndatel, mil ei olnud elutingimused alati kõige paremad.

“Ülle Vaga kõik neli last on kodust kaasa saanud oskuse hoida, armastada ja väärtustada ennast ja teisi, kõik neli on leidnud sobilikud erialad, tööd ning koha elus. Tublil emal on tublid lapsed,” seisab iseloomustuses.

Ülle Vaga töötab Hiiumaa Sotsiaalkeskuse kinnise lasteasutuse kasvatajana. Kolleegide sõnul on ametis ülimalt kohusetundlik, püüdlik ning korrektne. Täpselt sedasama ootab Üllenende kinnitusel ka teistelt, nii kolleegidelt kui hoolealustelt. “Üllele võib loota ning temaga arvestada, tihtilugu ka üleliia palju, sest just Ülle on see, kes tavaliselt sõidab Kõpu noortekoju äkiliselt haigestnud kolleegi asendama,” toovad kolleegid tema abivalmidust esile. “Tööst vabal ajal näevad kolleegid, sõbrad ja kindlasti eeskätt tema pere Üllet täis peenetundelist, samas omanäolist huumorit, vallatusi ja seiklusjanu.”