3 Hiiumaa toitu, mida peab sööma

Vanarahvas teadis, et tühi kott ei seisa püsti, mõeldes ligimese peale. See tarkus kehtib siiani. Mida siis süüa Hiiumaal, et oleks teisiti kui mandrimaal.

Käkisupp on siiani üks tuntumaid hiiu rahvustoite. Vana-aja retsept käkisupi valmistamiseks on järgmine: rasvasepoolne soolasealiha, pigem isegi searasv, pruunistatakse sibulaga. Sellele lisatakse juurde nii palju odrajahu, et jahtunud segust saaks käte vahel veeretada suuremat sorti pätsid ehk käkid. Need keedetakse kuumas vees. Käkid muudavad keeduvee paksemaks. Kokku moodustab see supilaadse vedeliku (viu). Kui käkke supi söömisest üle jääb, saab neid süüa hommikul või külmalt leiva kõrvale.