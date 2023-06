NOORED TANTSUPEOL | Teise päeva hakul on tantsijatel sära silmis

Esimese tantsupeopäeva lõppedes olid Hiiumaa tantsijad ja võimlejad väsinud, aga õnnelikud.

Juba kell pool viis Tallinnasse tantsupeolse sõitmiseks ärganud suured ja väikesed tantsupeolised pugesid teisipäeva õhtul põhku alles kella üheteist paiku. Tiina Tantsustuudio juhendaja Tiina Kaev, kes teisipäeva õhtul kell pool üksteist õhtul oli äsja trennist saabunud ja kõhu täis söönud, ütles, et teda ootab pärast telefonikõnet veel koosolek. Tantsijate kohta aga lausus ta, et need vaatasid talle hilisõhtul särasilmselt otsa, kuigi tunnistasid, et olid natukene väsinud.