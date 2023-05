Laevafirma juht laseks reisijad tasuta sõitma

Suursaarte ja mandri vahel laevaliiklust opereeriva TS Laevade juht Indrek Randveer märkis usutluses Ärilehele, et pileteid võiks müüa vaid sõidukitele.

„Maailmas on mindud väga palju seda teed, et reisijapileteid ei olegi, on ainult autopiletid. Sellest võidavad suuremad pered. See oleks ka keskkonnahoidlikum, sest paneks inimesi sõidukit jagama. Ärimudel tuleb üles ehitada, vaadates, mitu inimest keskmiselt autos on, ja selle alusel teha hinnakujundus. Oleme selle mõtte välja käinud,“ rääkis Randveer ja lisas, et praegused piletisüsteemid muutuvad järjest keerulisemaks.