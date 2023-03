120 laulja seast märgiti ära neli Hiiumaa poissi

Poiste-solistide riikliku võistu­laulmise piirkonnavoorus pälvisid esikolmikukoha või eripreemia kolm Rita Leplandi õpilast ja üks Ulvi Tamme õpilane.

Kuni viieaastaste poiste seas sai esikoha Robin Tamsalu, kelle juhendaja on muusikaõpetaja Rita Lepland. Teine Leplandi õpilane Arlis Jassinski sai kuue-seitsmeaastaste poiste arvestuses teise koha. Samas vanusegrupis pälvis eripreemia Leplandi õpilane

Villem Liit.

10–11aastastest poistest märgiti eripreemiaga Lukas Parra, kelle juhendaja on muusikaõpetaja ja koorijuht Ulvi Tamm.

Eesti meestelaulu seltsi tegevjuht Marika Kuusik ütles, et Hiiumaa poisid on viimastel aastatel võistulaulmisel tublilt esindatud olnud. „Näha on, et noorte lauljatega tehakse tööd usinasti,“ ütles Kuusik.

Põhja-Eesti piirkonnavoorus laulsid nädalavahetusel võistu

120 poissi, alates kolmandast eluaastast kuni 20-aastaste noormeesteni Järva-, Hiiu-, Saare-, Pärnu-, Harju-, Lääne-Viru- ja Raplamaalt.