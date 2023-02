Valla sõidukitele kulus mullu üle saja tuhande euro

Hiiumaa vallavalitsuse rahandus­osakonna andmetel oli Hiiumaa valla kasutuses mullu 23 sõidu­autot. Isikliku sõiduauto kasutamise eest maksti vallaeelarvest 2022. aastal kompensatsiooni kahesajale (200) isikule kokku summas 114 022 eurot. Peamiselt kasutasid neid sotsiaalvaldkonna ja majandusvaldkonnaga tegelevad inimesed. Sõidukite läbisõidud olid erinevad. Ühe osavalla autoga sõideti üle 10 000 kilomeetri aastas.

Isikliku sõiduauto kasutamist hüvitatakse Hiiumaa vallas vastavalt vallavalitsuse poolt eelmise aasta aprillis uuendatud korrale, mis näeb ette, et teenistujale ja hallatava asutuse juhile võib hüvitada isikliku sõiduauto kasutamise kulud ühel sõidusuunal elu- ja töökoha vahelise teekonna läbimiseks, kui ühistranspordi võimalus puudub või ühistranspordi võimalust kasutades ei ole võimalik vastavat teekonda läbida mõistliku ajakuluga. Isikliku sõiduauto kasutamise eest ametisõitudeks makstakse hüvitist 0,30 eurot läbitud kilomeetri eest. Hüvitise suuruse määramise aluseks on sõidu­päevik, kuhu märgitakse, kas tegu on ametisõidu või kodust tööle või töölt koju sõiduga.