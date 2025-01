ÜLESKUTSE | Helgi Põllo: Hakkame kadunud asju otsima!

Seepärast otsustasin teha veelkord üleskutse, et hakkame üheskoos otsima. Vaatame oma vanade majade pööningutele ja kummutisahtlitesse, seinapragude vahele ja äkki maa sissegi. Selleks, et leida üles Hiiu naiste ja meeste väikesed ehteasjad, noatuped ja noad, tubakakotid ja vildsete särkide tükid, helmekeed ja kindakatked ning paljud muud esialgu tühisena näivad vanad asjad.

Kavatseme muuseumis teha Hiiumaa rahvariietest näituse ja eks raamatu kirjutamine on ka käimas. Just sinna oleks selliseid asju vaja, et arusaamine nii olulisest valdkonnast mõnest kohast kiiva ei läheks.

Võtame näiteks nn kaksiknööbid. Kaks nööpi niidist paela või rõhuketiga ühte kinnitatud just nagu uuema aja mansetinööbid. Meil Hiiumaa muuseumis pole neid ühtegi ette näidata. Tartus mõned on, aga kas need olid kasutusel kõikides meie saare nurkades, jääb nii vähese teadmise juures ebaselgeks.

Pilt meie 19. sajandi rahvariietest on juba üsna ilus, aga mõned väikesed pusletükid vajaksid veel ülesleidmist ning täpsustamist.

Ja meeste vöö küljes rippunud noatuped. Millised need olid? Eesti Rahva Muuseumis kirjeldatakse, et noatuppesid tehti isegi kalanahast.

Ja meeste villased särgid? Kui Emmaste poolt või mistahes külast leiaks ühe varrastel kootud punase või ka teist värvi räbala, mis võis kunagi mõnele sealsele mehele sooja anda, oleksime vist rõõmust päris hullud.

Mida ma tahan öelda on see, et pilt meie 19. sajandi rahvariietest on juba üsna ilus, aga mõned väikesed pusletükid vajaksid veel ülesleidmist ning täpsustamist. Asjade vanuse ja väljanägemise pärast ei ole vaja muretseda. Me ju vanu asju otsimegi. Ja ei ole ka kohustust n-ö kodust väärtuslikku „kirstuvara“ ära anda, kui seda teha ei taha, vajaksime neid näha rohkem uurimise pärast. Ja fotod ning muud pildidki on sinna juurde samuti väga olulised. Jääme teile lootma.

Võtke muuseumiga ühendust!