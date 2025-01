TOP 10 trendikat valentinipäeva kingitust aastal 2025

Huvitavate ja unikaalsete kingituste leidmine muutub aga iga aastaga aina keerulisemaks. Kuigi järjest enam toonitatakse, et tähtis pole mitte kingitus ise, vaid mõte selle taga, siis võiksid valentinipäeva kingid olla siiski kvaliteetsed ja meeldejäävad. Siin on mõned ideed, kuidas leida 2025. aasta valentinipäevaks trendikaid kingitusi.

Kellele on sinu valentinipäeva kingitused suunatud?

Kingituse valimisel on ülimalt oluline arvestada inimesega, kellele kingitust teed, ning teie suhte iseloomuga. Kui tegu on lähedasega, keda tunned läbi ja lõhki, on kingituse tegemine märkimisväärselt lihtsam. Kui kingisaaja on keegi, kes hoolitseb oma välimuse eest ning seab esikohale hea enesetunde, siis on mõned klassikalised valentinipäeva kingitused, mis on alati kingisaajaid rõõmustanud ja on nii-öelda kindla peale minek:

Kvaliteetne parfüüm – parfüümid on nii naiste kui meeste seas populaarsed kingitused. Unikaalseks saad selle teha näiteks pudelile saaja nime graveerides või lisades kingitusele muid erilisi elemente, nagu luksusliku karbi šokolaadi või pudeli kingisaaja lemmikveini. Kui tunned kingisaaja lõhnaeelistusi hästi, saad teha veelgi suurema üllatuse, kinkides talle eksklusiivse nišiparfüümi.

Ehted – kuigi paljud meist armastavad kuldehteid, on mitmete ehtegurmaanide rõõmuks saadaval ka taskukohaseid alternatiive. Näiteks pakub Eesti bränd Marmara Sterling sterlinghõbedast ja Euroopa kristallidest valmistatud naiselikke mõistliku hinnaga ehteid igale maitsele.

Kosmeetika- ja nahahooldustooted – teades kingisaaja brändieelistusi, on see hea võimalus üllatada oma inimest tema lemmikkaubamärgi uue sarja kinkekomplektiga, mida ta ehk proovida on soovinud.

Toidulisandid- ja iluvitamiinid – pime ja külm talv veel kestab, kuid see on hea aeg oma naha ja juuste tervise turgutamiseks erinevate toidulisandite ning piisava unega.

Juukseaksessuaarid – võib tunduda ootamatu lisana kinginimekirjas, kuid oma juuste eest põhjalikult hoolitseva naise jaoks pole midagi olulisemat, kui korralikud ja stiilsed töövahendid, millega oma igapäevaseid ilurituaale läbi viia, nagu heatless curling set, peanaha masseerija, kvaliteetne juuksehari või hoopis Balmain Paris silmapaistvad juukseklambrid.

Valentinipäeva kingitused meestele

Meestele tundub alati keerulisem kingitusi teha. Muidugi väljaarvatud juhul, kui sa ei küsi otse, mida ta kingiks saada soovib. Seetõttu kingitakse ka meestele sageli rohkem mõttetult seisma jäävaid asju ja niisama nänni või pilakingitusi.

Mehele kinki valides tasub mõelda tema rollile sinu elus ja emotsioonidele, mida soovid kingitusega edasi anda:

Kvaliteetne parfüüm või pesu – klassikaline valik, mida oma mehele kinkida. Bokseritele lisatud isiklik trükk või pilt teeb kingituse veelgi intiimsemaks ja meeleolukamaks. Meeldejäävaks boonuseks on tähtpäeval ka ise seksikamat pesu kanda.

Koolituse või ürituse kinkekaart – hea kink töökaaslasele, kes on võibolla varasemalt avaldanud soovi osaleda, kuid kurdab siiani, et pole veel jõudnud asja päevakavasse võtta.

Hobidega seonduvad kingitused – näiteks fototarvikud või uus kaamera vennale, kes tegeleb tõsiselt fotograafiaga ja soovib selles areneda.

Teemakohane raamat – üllata oma lähedast hoolikalt väljavalitud teosega, mis on väärikaks lisaks tema öökapile, raamaturiiulile või lausa haruldaste raamatute kollektsiooni.

Midagi praktilist – vajaminevad asjad, mille puhul võid olla kindel, et need leiavad kasutust ja nende saamise üle ollakse õnnelikud. Siia nimistusse võiks kuuluda näiteks voodipesu, sokid, pesemisvahendid, tööriistad ja muu taoline.

Lõpetuseks

Head valentinipäeva kingitused on meeldejäävad ja praktilised või mõlemat korraga. Kui tegu pole lähedase inimesega või eelistad ise kinkida asjade asemel hoopis elamusi, siis pole paremat lahendust kui kinkekaardid. Need annavad kingisaajale vabaduse valida täpselt seda, mida ta soovib või vajab. Olgu selleks restoranikülastus, spaapäev või pilet teatrisse – kinkekaart on praktiline ja läbimõeldud kingitus, mis sobib igale maitsele. Turvaline valik on alati ka kaubanduskeskuste kinkekaart või söödavad-joodavad kingid.

Need on lihtsad ja praktilised lahendused, millega kindlasti mööda ei pane. Mõtle oma ostud hoolikalt läbi ja kui kingituse valimine tõesti keeruliseks osutub, siis küsi kingisaajalt soovitusi või vihjeid – selles pole midagi häbiväärset. Hoopis kurvem oleks kinkida midagi täiesti ebavajalikku. Ning ära unusta, et tähtis on ka kingi välimus, seega ära jäta pakkimist viimasele hetkele. Leia soovitustest sobivaimad ning varu oma valentinipäeva kingitused juba aegsasti.