TARMO SOOMERE | Hiiumaa lainete kümbluses

Jämedalt pool saare randadest on avatud just kõige tugevamatele tuultele, mis Eestimaad sasida võivad. Need tuuled lõõtsuvad läänekaarest. Üsna sageli puhuvad need edelast ja toovad kaasa vihma. Eks selle tõttu teatakse neid ka vesikaare tuultena.

Mõnevõrra harvem räsivad meie maad loode- ja põhjatuuled. Nende suund sõltub natuke kohast. Enamasti on need kahe suuna vahepealt, põhjaloodest. Paljud tormid, mis Eestist ja Hiiumaast üle tuhisevad, toovad algul edelatuule ja vihma. Kui see käes ja maa märg, pöörab tuul sageli loodesse või põhjaloodesse. Need tuuled moodustavad tihti tormi toonud suure õhukeerise ehk tsükloni kuivema ja külmema osa. Et vihmapilved on siis koos tsükloniga edasi nihkunud, kutsutakse loodetuuli mõnes kohas ka taevaluuaks. Teistest suundadest on meil päris tugevaid tuuli harva. Vaid idatuuled võivad vahel palju pahandust teha.

Tuulte sagedus ja tugevus on kaks eri asja. Tugevad edelatuuled on küll üsna sagedased. Hiiumaa kandis tulevad kõige kangemad tuuled aga põhjakaarest. Väinamere-poolsel küljel ehk mitte, aga põhjarannikul kindlasti.

Tuule omadusi on tegelikult parem mõista selle kaudu, mida tuuled merega teevad. Et kas ajavad vee maismaale või puhuvad üles väga kõrged lained, mis muidu ohtlikud avamerel, aga ka randasid väga kõvasti räsivad.

Edelatuulte tekitatud lainekõrguse rekordipaik asub Hiiumaast poolsada kilomeetrit läänes ja on 8,2 meetrit nn olulist lainekõrgust (1/3 kõrgeimate lainete keskmine) 2004. aasta jõulu eel. Üksikud lained olid tollal 14 meetri kõrgused. Tuule kiirus nii selles tormis kui ka 2005. aasta jaanuaritormis võis avamerel olla 28–29 meetrit sekundis ja seda 10 minuti keskmisena. Iilid olid veel palju tugevamad. Sellise tuule käes ei ole võimalik seista. Tuleb kindlasti millestki kinni hoida.

Põhjatuul näitas oma jõudu 2019. aasta esimestel päevadel. Botnia meres Ahvenamaast veidi põhja pool mõõdeti tuule kiiruseks 32,5 m/s. See on juba täiemõõdulise orkaani tase. Oluline lainekõrgus oli peaaegu sama, mis 2004. aastal: 8,1 meetrit ja seda märksa väiksemas meres. Üksikud lained olid väga tõenäoliselt 15 meetri kõrgused. Sellised võivad tavalisest veepiirist ootamatult kaugel ja kõrgel asju lõhkuda. See torm ja need lained õnneks Hiiumaale ei jõudnud. Ahvenamaa oli vahel. Muidu näeks Hiiumaa põhjarannik mitmes kohas üsna teistmoodi välja.

Surfiparadiisi kandis on merepõhi selline, et kauge tormi lainetest kujunevad kenad pikaharjalised surfilained.

Miks? Kirjeldatud tuulte vaheldumine toob Hiiumaa rannikule lained eri suundadest. Tormi algul sageli edelast või läänest. Kui torm ise Eestit ei puuduta, teisisõnu, liigub üle Läänemere meist lõuna pool, jõuab Hiiumaale vaid tormi kauge kaja ehk lained. Surfiparadiisi kandis on merepõhi selline, et kauge tormi lainetest kujunevad kenad pikaharjalised surfilained. Kaldus merepõhi toimib sarnaselt valgust eri värvideks lahutava prismaga: selekteerib välja eri pikkusega lained ja pöörab need liikuma eri suundadesse. Nõnda on „alla-lainet“ eri rannaosades lainete periood erinev, aga lained ise mõnusalt ühtlased. Sama nähtust saab nautida ka Saaremaal Uudepanga lahes. Seetõttu sinna sadama ehitamine oli vale mõte. Pole vahet, kus Läänemerel torm möllab, Uudepanga lahes on alati häirivalt kõrged lained.

Lained panevad liiva, kruusa ja klibu piki randa liikuma lainelevi suunas. Edela- ja põhjaloode- tuulte tekitatud lained viivad liiva ja kruusa üldiselt eri suundades. Kena liivarand püsib vaid nendes kohtades, kus valitsevate tuulte tekitatud lainete mõju rannale on tasakaalus. Või siis nn taskurandades, kus liiv on vangistatud maaninade vahele. Edelatuuli on ligi kolm korda sagedamini kui põhjakaare tuuli. Et aga põhjatuuled on vahel tugevamad, siis on tasakaal püsinud. Kliimamuutus Eesti randades tähendab, et praegune tasakaal ei pruugi säilida. Näeme seda mitmes kohas Läänemere rannikul, kus põhjakaare tuulte mõju on kahanenud ja rand hakanud ümber kujunema.

Eesti väikesed liivarannad on erilised veel teiseski mõttes. Suur osa neist paikneb kohtades, kuhu väga kõrged lained jõuavad harva. Aga kui ükskord jõuavad, siis on rand järgmisel päeval täiesti teistsugune ja pikaks ajaks. Selles mõttes on Hiiumaa läänerannik Kõpu poolsaare tipust lõuna pool harjunud sagedaste läänekaare tormidega. Üks või kaks natuke teistsugust maru ei tohiks sellele suurt häda teha. Hiiumaa põhjarannikule jõuab tugevaid laineid jämedalt kolm korda harvemini. Mis ütleb, et sealsed rannad on hapramad. Pealekauba on alates 2012. aastast tagasi harvad, aga samuti väga tugevad idatormid. Need võivad Kärdla ümbruses palju pahandust teha. Kuigi selliseid pahandusi ei ole võimalik ette näha rohkem kui mõned päevad, ei tule neid karta. Pigem on õige nendega arvestada, loodusjõudude väge respekteerida, oma majade-saunadega mitte väga vee ligi tikkuda ning olla valmis selleks, et paadid, väikelaevad tuleb lautritest ja väikesadamatest varju viia. Tõeliselt kange põhjakaare maru puhul ei pruugi ükski Hiiumaa põhja- ja kirderanniku sadam olla turvaline.

Akadeemik Tarmo Soomere teeb Läänemere tervisest ettekande ka 13.09 Kärdlas toimuval Keskkonnapäeval.