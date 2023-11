Politsei alustas kriminaalmenetlust juhtumis, kus Hiiumaal elav mees kandis kelmile korduvalt üle raha, kuna tolle sõnul oli seda vaja ühe konto sulgemiseks.

Septembris võttis Hiiumaal elava mehega ühendust vene keelt rääkiv mees, kes tutvustas ennast Blockhaini esindajana ja väitis, et inimesel on keskkonda kogunenud üle 8000 euro. Helistaja pakkus raha väljamaksmist, et konto sulgeda.

Kõne saanud mees arvas, et ta võis olla tõepoolest kunagi ammu selle konto teinud ja väiksema rahasumma sinna kandnud.

Helistaja rääkis, et konto sulgemine on keeruline ja selleks, et raha kätte saada, tuleb kontole raha juurde kanda. Mees kandis mitmel korral üle erinevaid summasid, kuid mingit raha pole seni tagasi saanud. Esialgsel hinnangul on tekitatud kelmusega kahju vähemalt 39000 eurot.