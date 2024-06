ROBERTA LAAS | Käitu nagu emal külas

See on meile juba harjumuspäraseks saanud käik, rahvamaja juurest kruusateid mööda mõisa poodi jäätise ja kohvi järele, sealt randa ja pärast jälle ringiga tagasi. Saatjateks ritsikalaul, piiritajad ja lõokesed ümberkaudsete puude otsas. Kell on keskpäeva ligi ja soojakraade päikese käes… juuliselt, paremini ei oskagi mõõta. No teate küll, nagu neil kahel juuli esimesel nädalal, mis pidavat eesti suve kõige kindlam soojalaine olema (küsige pulmaplaneerijatelt!).