JUHTKIRI | Kormoran pannu peele

Üks tuttav linnusõber ütles kord, et mis neist ikka vihata. Linnud nagu iga teine, elavad lihtsalt suurtes kolooniates ja seetõttu on ka nende eluase paremini silma hakkav.

Selle üle, kas kormoranid kalavarusid hävitavad või on oma liikide valiku poolest hoopis Läänemere päästjad, vaidlevad linnukaitsjad ja kalateadlased elupäevade lõpuni. Riiklik seisukoht on, et kormorani tuleb ohjata. Eestis on liigi arvukus kõrgem kui kunagi varem, kirjutavad Keskkonnaameti spetsialistid. Viieteist aastaga on linde kolm korda rohkem.

Ohjamine tähendab lindude munade õlitamist. Jälle jama. Linnukaitsjad kaebavad kõik load ja otsused kohtusse, ajaratas veereb ja kormoranid Kadaklaiul hauduvad toredasti pojad välja. Vähe on avalikult teada, et kormoran on ka uluk. Augustist novembrini võib teda piiramatult küttida, kuid väga seda ei tehta. Eestis lasti eelmisel aastal 700 kormorani. Suur number, aga 41 000 paari juures kaduvväike suurus. Tegelikult tundub, et küttimine polegi enam ainus lahendus linnu ohjamiseks. Lugedes riiklikku ohjamiskava, selgub, et lindude arv on juba liiga suur. Selle järk-järguliseks vähendamiseks tuleks küttida mitu tuhat lindu aastas. Karta on, et ühiskondlik surve taolisi tapatalguid ei luba.

Tänases Hiiu Lehes tehtud eksperiment näitas, et kormoran on hea söögilind. See pole mingi Ameerika avastamine. Sellest on Eestis varemgi kirjutatud ja sotsiaalmeediast leiab nii mõnegi video, kuidas kormorani grillitakse. Rääkimata siis Ahvenamaast või Norrast. Küll aga pole see Eestis mingi üldteada tõde ja seetõttu proovisimegi näidata, kuidas põlatud linnust saab teha restoraniväärilist rooga.

Kui aga tõesti linnust mingit muud kasu pole, siis miks mitte hakata seda aina rohkem toiduks kasutama? Väikesed piirkonnad nagu Hiiumaa, otsivad ju ikka seda erilist, miks inimesed neile külla tuleks. Miks ei võiks Hiiumaa olla saar, kus süüakse kormorani. Tundub küll võib-olla ilge ja vastumeelne, aga tasub meenutada alles hiljuti meie vetesse tulnud ümarmudilat. Tänaseks süüakse seda juba päris palju. Rääkimata sellest, et kaluritele on ta saanud heaks sissetulekuallikaks.

Tõsi, kormorani müümine eeldab jällegi käitlemiseks ette nähtud nõudeid, mida vähemalt Hiiumaal pole kuskil täidetud. Ehk võtab keegi nüüd kätte ja loobki võimaluse, et kormorani vastavalt nõuetele lihaks teha.