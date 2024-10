Raha vedeleb

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tegi äsja väga eduka tehingu ja müüs Liberty mõisakompleksi alghinnast ligi kolm korda kallimalt. Mul on hea meel, et väärtuslik mälestis sai tõenäoliselt vastutustundlikud omanikud. Segab vaid see, et kultuurivaldkond jäi taas oma rahast ilma. Nimelt kuulus Liberty suvemõis vabaõhumuuseumi koosseisu. Muuseum püüdis ligi veerand sajandit hankida raha, et mõis korda teha, sest nii ekspositsiooni-, kogude kui ka tööpinda on muuseumil alati juurde tarvis. Kui muuseumile midagi ette heita, siis seda, et ei julgetud võtta riski, hakata hooneid otsast korda tegema, vaid oodati müstilist rahalaeva kogu kompleksi korraga korrastamiseks.