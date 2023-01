Perearstide konkurss kestab veel

Veel kolm nädalat, kuni 5. veebruarini saab kandideerida Kärdla tervisekeskuse pere­arstiks. Eesti haigekassa kuulutas välja konkursi, leidmaks perearsti kahele nimistule. Ühes nimistus on 2135 inimest, teises 1748 inimest ja tööpiirkonnaks kogu Hiiumaa vald.

Mullu veebruaris vastu võetud uute perearstide toetamise korra alusel saab Hiiumaal tööd alustav perearst taotleda kuni 25 000 eurost ühekordset toetust. Ühe kalendri­aasta jooksul antakse toetust ühele taotlejale. Juhul, kui taotlusi esitatakse rohkem, tehakse otsus toetuse eraldamise või mitte eraldamise kohta vastavalt eelarveliste vahendite olemasolule.

Tööle oodatakse uusi arste 1. juuniks, sellest kuupäevast soovivad senised perearstid Meeli Paesüld ja Lia Prigoda väljateenitud puhkusele jääda.

Arstide töökohaks saab uus Hiiumaa esmatasandi tervisekeskus, mida Hiiumaa haigla juhtimisel praegu endise polikliiniku ruumidesse ehitatakse. Haigla haldusjuht

Tõnis Laanemäe ütles, et tervisekeskuse ehitaja Ehitus 5ECO on praegu ametis seinte ladumisega, jaanuaris peaks saama sarikapidu pidada ja veebruaris hoonele katuse peale. Tervisekeskuse valmimise tähtaeg on augustis ja ehitaja on haldusjuhi sõnul praegu töödega ilusti graafikus.