Collegium Musicale salvestis on Klassikaalbum 2023 nominent

Maria Fausti helisalvestis „Mass of Mary“ nomineeriti Eesti Muusikaauhindade 2023 konkursil parima klassikaalbumi kategoorias. „Maarja missa“ on kirjutatud kammerkoorile Collegium Musicale, mille dirigent on end Hiiumaal sisse seadnud Endrik Üksvärav.

Aasta heliloomingu albumile kandideerivad veel aasta kammermuusika album „Voolu­joon“, esitaja Ansambel Una Corda, aasta koorimuusika album Rachmaninovi „Liturgy of St John Chrysostom“, esitaja Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Kaspars Putniņš ning neljandana aasta sümfoonilise- või lavamuusika albumi tiitliga pärjatud „Estonian Premieres“, esitajaks Eesti Festivali­orkester ja dirigent Paavo Järvi.

Eesti Muusikaauhinnad 2023 võitjad selguvad 26. jaanuaril. Kontsertprogramm

algab kell 18, otseülekannet saab jälgida Kanal 2 vahendusel kella 19.30st. Eesti silmapaistvamaid muusikatootjaid, esitajaid ja autoreid tunnustatakse 25. korda.